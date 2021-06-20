شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا..رصد 9284 إصابة جديدة بكورونا والتطعيم يطال 81% من البالغين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

رصدت بريطانيا، الأحد، 9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن ست وفيات لحالات أثبتت الفحوص إصابتها في غضون الـ28 يوماً الماضية، في وقت بلغت نسبة المطعمين في البلاد الـ81 من إجمالي البالغين.

وعلى الرغم من انخفاض عدد الإصابات الجديدة مقارنة بالأيام الماضية، فإنها تعكس اتجاهاً صعودياً في الأسابيع الأخيرة، مدفوعاً بتفشي السلالة «دلتا» الأشد عدوى، والتي رُصدت لأول مرة في الهند.

وقالت السلطات البريطانية: إن 81.6% من السكان البالغين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 59.5% على جرعتين.