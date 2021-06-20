شكرا لقرائتكم خبر عن يتشبه بالنساء وينتحل صفة شرطي لسرقة سائق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

نظرت محكمة الجنايات في دبي قضية اتهم فيها خليجي (30 عاماً) بالاعتداء على سائق وسرقة 6700 درهم بعد انتحاله صفة شرطي، وتنكره في زي سيدة بارتدائه ملابس نسائية، ووضع مساحيق تجميل وشعر مستعار.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر إبريل الماضي حين تقدم سائق شاحنة آسيوي ببلاغ بتعرضه للاعتداء والسرقة بالإكراه من قبل شخص انتحل صفة رجل شرطة، وحسب إفادة المجني عليه في تحقيقات النيابة فإن المتهم فاجأه بالولوج إلى مركبته متنكراً في زي سيدة حيث كان يرتدي ملابس نسائية ويضع شعراً مستعاراً.

وذكر المجني عليـــه أن المتهــــم أبرز شاحن هاتف «بور بنك» عليه شعار شرطة دبي، لإيهامه بأنه شرطي متنكر للقبض عليه، وطلب منه محفظته ومن ثم اعتدى عليه وسرق 6700 درهم كانت في محفظتـــه وتركهــا فارغة ولاذ بالفرار.

وأفاد شرطي في أوراق القضية بأنه قبض على المتهم في ذات منطقة البلاغ وكان يرتدي ملابس نسائية ويضع على وجهه مساحيق تجميل متشبهاً بالنساء.

واعترف المتهم في التحقيقات بأنه يستخدم تلك الطريقة في السرقة حيث يبرز شاحن «بور بنك» عليه شعار شرطة دبي.