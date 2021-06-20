التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):

أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، بأن الدفاعات السعودية اعترضت، اليوم الأحد، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو مدينة خميس مشيط.

وقال التحالف في بيان إن الحوثيين مستمرون في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وشدد على أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في وقت سابق، عن اعتراض وتدمير ست طائرات مسيرة مفخخة، أطلقها الحوثيون في اليمن اليوم باتجاه السعودية.

وأكد التحالف أن "تصعيد المليشيا الحوثية يعكس سلوكها العدائي ورفضها للحل السياسي"، مشددا على أنه يتخذ "إجراءات شاملة من أجل حماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".