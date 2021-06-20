فُسخت خطبتها.. انتحار فتاة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أقدمت فتاة من البلينا جنوبي محافظة سوهاج على الانتحار بتناول سِم فئران، اليوم الأحد، بينما أرجعت أسرتها الواقعة لأزمة نفسية بسبب فَسخ خِطبتها.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إشارة من المستشفى المركزي بوصول "ألفت. ك" 18 عامًا، تقيم بناحية قرية برديس دائرة المركز.

تبين من تحريات الرائد محمد أبو العطا، رئيس مباحث مركز شرطة البلينا، أن المذكورة تناولت سم فئران بقصد الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة، بسبب فسخ خطبتها منذ أيام، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى البلينا المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.