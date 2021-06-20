حظر علم حماس في ألمانيا

تسعى أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى حظر علم حركة حماس في البلاد، وقدم حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي طلبا بهذا الخصوص

للبرلمان لاستكمال الفقرة 86 من قانون العقوبات، وسيصوت البرلمان على هذا الطلب في الأسبوع المقبل قبل بدء العطلة الصيفية.

جاء ذلك وفقا لما أكده متحدث باسم كتلة التحالف المسيحي، ويتعلق الطلب تحديدا بتجريم نشر واستخدام المواد الدعائية والشعارات للمنظمات المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب، والتي تضم إلى جانب حماس منظمات أخرى.

ويذكر أن تجريم نشر واستخدام شعارات منظمات في ألمانيا ممكن حتى الآن فقط في حال صدور قرار بحظر منظمة ما كجمعية داخل ألمانيا.