أعلن الجيش الصومالي عن القضاء على 15 عنصرا من ميليشيات الشباب الإرهابية في عملية عسكرية بمنطقة دينسور التابعة لمحافظة باي الصومالية. وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، اليوم، بأن العملية العسكرية جاءت بعد محاولة ميليشيات الشباب الإرهابية شن هجوماً على قاعدة الجيش في منطقة دينسور، الليلة الماضية، للمرة الثالثة، مما أسفر عن تصفية تلك الميليشيات والاستيلاء على المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم. وأكد ضباط في الجيش الصومالي القضاء على 15 عنصرا من الميليشيات التي شنت الهجوم، فيما يجري تعقب فلول الميليشيات التي فرت من الموقع.



كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 15 إرهابيا بالصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.