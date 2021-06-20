أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بإغلاق منشأة بوشهر النووية بشكل طارىء. وقال المسؤول في شركة الطاقة الكهربائية الحكومية الإيرانية غلام علي رخشانيمهر، في برنامج حواري إن "إغلاق محطة بوشهر بدأ السبت، وسيستمر ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام". وأشار إلى إمكانية حدوث انقطاع في التيار الكهربائي.
ولم يدل رخشانيمهر بتفاصيل، لكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران عن إغلاق طارئ للمحطة الواقعة في مدينة بوشهر الساحلية جنوبي البلاد.
وكان المسؤول النووي محمود جعفري قد ذكر في مارس الماضي أن المحطة قد تتوقف عن العمل، لعدم قدرة إيران على شراء قطع غيار ومعدات لها من روسيا بسبب العقوبات المصرفية التي فرضتها الولايات المتحدة في 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون الإيراني : إغلاق طارئ لمنشأة بوشهر النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.