استمرار تسارع إصابات كورونا في بريطانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - استمر، اليوم الأحد، الاتجاه الصعودي لفيروس كورونا في بريطانيا مدفوعاً بتفشي السلالة "دلتا" الأشد عدوى والتي رُصدت لأول مرة في الهند.

وسجلت المملكة المتحدة، اليوم 9284 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

كما رصدت المصالح الصحية البريطانية، ست وفيات جديدة لحالات أثبتت الفحوص إصابتها بكوفيد-19 في غضون الثمانية والعشرين يوماً الماضية.

وقالت الحكومة، اليوم الأحد، إن 81.6 بالمئة من السكان البالغين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح بينما حصل 59.5 بالمئة على جرعتين.