سلالة «دلتا» وراء 60% من إصابات كورونا في لشبونة

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت نتائج اختبارات أولية أن أكثر من 60% من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة البرتغالية لشبونة، تعود إلى سلالة «دلتا»، وفقا لما نقلته صحيفة «بابليكو» ووسائل إعلامية أخرى اليوم الأحد.

ونُسبت البيانات إلى وكالة الصحة الوطنية في البلاد.

وتم إغلاق العاصمة البرتغالية لمدة يومين ونصف اليوم بسبب ازدياد قلق المسؤولين إزاء حدوث قفزة في الإصابات بسلالة «دلتا»، التي اكتشفت لأول مرة في الهند.

ويعني هذا أنه لا يُسمح لسكان المدينة، التي يزيد عدد سكانها عن 2,8 مليون نسمة، بمغادرة منازلهم إلا لأسباب ضرورية. ويُسمح بدخول المدينة فقط في ظروف خاصة. ودخلت القواعد حيز التنفيذ يوم الجمعة ومن المقرر أن تستمر حتى وقت مبكر من يوم الاثنين.

وهناك احتمال أن يفرض إغلاق مماثل في عطلة نهاية الأسبوع من 25 إلى 28 يونيو الجاري أيضا، على الرغم من أن أي قرار للقيام بذلك ربما يأتي فقط في اللحظة الأخيرة.

وأصبحت البرتغال قلقة بشكل متزايد بشأن انتشار سلالة «دلتا»، التي ساهمت في ارتفاع عدد الحالات في الآونة الأخيرة في البلاد.