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18 قتيلا بإطلاق نار في المكسيك

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 21:20
عناصر من الشرطة المكسيكية
عربي ودولي

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قالت قوات الأمن في إحدى ولايات المكسيك، اليوم الأحد، إن 18 شخصا قتلوا في هجمات نفذها مسلحون أطلقوا النار من سيارات مسرعة في عدة أحياء بمدينة "رينوسا" بشمال البلاد.
وقالت قوات الأمن بولاية تاموليباس، في بيان، إن حوادث إطلاق النار المتعددة التي وقعت، أمس السبت، ارتكبها "أفراد كانوا على متن عدة سيارات".
وأعلنت السلطات، في البداية، مقتل 15 لكنها قالت في وقت لاحق إنها عثرت على ثلاثة قتلى. وانتشر أفراد من الجيش وشرطة الولاية والشرطة العسكرية التابعة للحرس الوطني في المنطقة بعد عمليات القتل.
وذكر البيان أن السلطات ألقت القبض على أحد الأفراد وصادرت ثلاث شاحنات.
ويحتدم الصراع بين عصابات المخدرات منذ سنوات لبسط السيطرة والنفوذ في "رينوسا"، المتاخمة لولاية تكساس الأميركية، مما يجعلها واحدة من أكثر مدن المكسيك عنفا.

المصدر: رويترز

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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