حجر صحي شامل في ولايات تونسية بعد تفشي كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت رئاسة الحكومة في تونس فرض حجر صحي شامل في محافظات عدة اعتباراً من اليوم الأحد في ظل تفش سريع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويشمل الحجر الصحي أربع ولايات هي: القيروان وباجة وسليانة وزغوان، حيث فاقت نسبة الزيادة في الإصابات عتبة 400 لكل 100 ألف ساكن خلال فترة 14 يوماً الأخيرة، بحسب بيانات رسمية.

وتعتبر ولاية القيروان أكثر المناطق تضرراً مع تسجيلها مئة حالة وفاة الشهر الجاري.

ودفعت الحكومة بعدد إضافي من الأسرة لمواجهة الضغط الكبير على المستشفى المركزي.

ممرضة تعالج مريضا مصابا بكورونا في تونس

وتشهد تونس وضعاً وبائياً مقلقاً فيما تعول الحكومة على تسريع حملة التطعيم، للحد من تفشي العدوى بالفيروس لا سيما السلالة البريطانية المتحورة.

وتعهدت منظمة الصحة العالمية بتوفير إمدادات أكبر من اللقاحات لتونس خلال الأشهر المقبلة كحل عاجل لاحتواء موجة خطيرة من الوباء.