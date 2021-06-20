القاضي  شاكر محفوظ بنش يتحدث حول نهج نادي القضاة الجنوبي

محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

قال المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي شاكر محفوظ بنش إن نادي القضاة الجنوبي وبفعل التعاطي المسؤول وانتهاجه للنهج الذي يحفظ لأعضاء السلطة القضائية حقوقهم والدفاع عنها، وسعيه الدؤوب في العمل على حفظ السلطة القضائية من الانهيار التام والذي سيؤدي سلباً على إهدار مصالح الناس وضياع الحقوق بسبب مجلس القضاء الأعلى في سوء ادارته المعتمدة لشئون السلطة القضائية بهدف خلق عدم الاستقرار القضائي..



وأضاف في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي بأن كل ذلك لابد من اتخاذ إجراء توقيف العمل في المحاكم والنيابات وهو اجراء وإن كان سيلحق ضرراً بالمواطن ولكنه ضرر مؤقت أمام الضرر الأكبر وهو انهيار القضاء ومعه دون محالة إهدار مصالح الناس بالكلية وضياع للحقوق العامة والخاصة للبلاد والعباد».