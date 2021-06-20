مصرع 10 في تصادم 18 سيارة بولاية ألاباما الأمريكية

محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

لقي 10 أشخاص، بينهم 9 فتيات، مصرعهم في حادث تصادم حافلة وعدة مركبات أخرى على طريق سريع أغرقته مياه الأمطار الناجمة عن العاصفة الاستوائية كلوديت بولاية ألاباما الأمريكية.



وقال داني بوند، رئيس شرطة مقاطعة "بتلر" إن رضيعة عمرها تسعة أشهر ووالدها البالغ من العمر 29 عاماً توفيا في حادث تصادم نحو 18 سيارة، السبت، بينها حافلة تابعة لمأوى كانت تقل 8 فتيات أخريات تتراوح أعمارهن بين 17 عاماً وأقل لقين حتفهن أيضاً.

وأوضح الموقع الإلكتروني للمأوى الذي تتبعه الحافلة أنها كانت مخصصة "لأطفال ألاباما من المحتاجين والمهملين أو الذين تعرضوا لاعتداءات"، ولم يرد متحدث باسم المأوى على الفور على طلب لـ"رويترز" للتعليق.

وما زال التحقيق جارياً بخصوص سبب الحادث الذي وقع على الطريق 65 السريع، بين منطقتي جرينفيل وفورت ديبوزيت والذي أغرقته الأمطار الناجمة عن العاصفة.

وقال بوند لرويترز: "هذا أسوأ حادث في تاريخ مقاطعتنا".

وأوضح بوند أن الأب الذي لاقى حتفه مع رضيعته كان يقود سيارة تقل أيضاً الأم وآخرين لكنهم نجوا من الموت.

وتابع أن خمسة أشخاص آخرين أُصيبوا بجراح طفيفة في الحادث.