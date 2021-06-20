شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. إغلاق منشأة بوشهر النووية بشكل طارئ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أنه تم إغلاق منشأة بوشهر النووية بشكل طارئ. ولم توضح السلطات الإيرانية السبب وراء قرار الإغلاق للمنشأة النووية- وفقاً لـ”روسيا اليوم”-. والشهر الماضي، ذكرت وسائل إعلام أن حريقاً اندلع في مجمع بتروكيماويات في «كنغان» في محافظة بوشهر الإيرانية. وكانت المنطقة شهدت حريقاً مماثلاً بداية الشهر الجاري عندما اشتعلت النيران وانتشرت بشكل واسع عند مدخل المدينة التي تضم محطة “بوشهر” النووية.

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