شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: 9284 إصابة جديدة مع تفشي سلالة «دلتا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت بريطانيا اليوم الأحد 9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 6 وفيات لحالات أثبتت الفحوص إصابتها بكوفيد-19 في غضون الثمانية والعشرين يوما الماضية.

وعلى الرغم من انخفاض عدد الإصابات الجديدة مقارنة بالأيام الماضية، فإنها تعكس اتجاها صعوديا في الأسابيع الأخيرة مدفوعا بتفشي السلالة دلتا الأشد عدوى والتي رُصدت لأول مرة في الهند.

وقالت الحكومة اليوم الأحد إن 81.6 بالمائة من السكان البالغين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح بينما حصل 59.5 بالمائة على جرعتين.