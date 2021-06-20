شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. ضبط شخصين بحوزتهما 21 ألف قرص «ليريكا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد، إن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكن من ضبط شخصين بحوزتهما 21 ألف قرص من عقار (ليريكا) المؤثر عقليا والمجرم أخيرا ومبلغ مالي حصيلة الاتجار بها.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي، أن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن شخصين يتاجران في الأقراص المؤثرة عقليا وبعد تكثيف التحريات والتأكد من المعلومات تم استصدار الإذن القانوني اللازم وضبطهما إذ عثر بحوزتهما على 21 ألف قرص من العقار المشار إليه، ومبلغ مالي قدره 2340 دينارا كويتيا (7ر7 ألف دولار أمريكي).

وأفادت بأنه بمواجهة المتهمين بما تم ضبطه اعترفا بأن المضبوطات تخصهما بقصد الاتجار والتعاطي وتم إحالتهما مع المضبوطات إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.