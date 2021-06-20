الأمن العراقي يعتقل 5 دواعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس اعتقال خمسة من عناصر تنظيم داعش في محافظة ديالى (57 كلم شمال شرقي بغداد).

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من اعتقال خمسة من عناصر تنظيم داعش من المطلوبين وفق مذكرات توقيف حسب أحكام قانون الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش بما يسمى قاطع ديالى.

وأوضح أن المعتقلين تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.