الإرياني يتوعد بملاحقة قيادات الحوثي المتورطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توعد مسؤول يمني بملاحقة القيادات الحوثية المتورطة في ارتكاب الجرائم والانتهاكات المروعة بحق المدنيين في العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني: إن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق السكان في مناطق سيطرتها، لن تسقط بالتقادم، ولن تمر دون عقاب، مضيفا أن المسؤولين عن تلك الجرائم، من القيادات الحوثية وعناصر الميليشيات سيخضعون للمحاسبة، وسيلاحقون في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

ووصف الوزير اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بالمروعة والفظيعة، وقال إنها «غير مسبوقة في التاريخ اليمني»، ولا يختلف المتمردون في ممارساتها عن باقي التنظيمات الإرهابية.

ميدانيا، أعلن الجيش اليمني مقتل ما لا يقل عن 19 من المتمردين الحوثيين، في معارك استمرت نحو خمس ساعات شهدتها جبهات القتال شمال وغرب محافظة مأرب.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان أن الجيش خاض معارك عنيفة ضد الميليشيات الانقلابية في مختلف جبهات القتال شمال غرب مأرب وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأضاف البيان أن مدفعية الجيش دمرت عربتين، على متنهما تعزيزات وذخائر، وقتل جميع من كانوا على متنهما من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إضافة إلى تدمير دبابتين من نوع BMB، وآليات قتالية أخرى تابعة لميليشيات الحوثي كانت في طريقها إلى الجبهة، بضربات جوية.

كما صد الجيش اليمني، هجوما حوثيا، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمال شرق البلاد، وتمكن من استعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر الميليشيات الفارة، بحسب الوكالة.

إلى ذلك كشف تحالف رصد عن تجنيد ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا 12,054 طفلا في عدد من المحافظات خلال الفترة من مايو 2014 وحتى مايو 2021، وأطلق ناشطون يمنيون حملة الكترونية للتنديد بجرائم الميليشيات الحوثية بحق أطفال اليمن وضرورة تصنيف الميليشيات كجماعة إرهابية، وحملت التظاهرة الالكترونية وسم#الحوثي_قاتل_الأطفال.

ومنذ 2015 وحتى مطلع العام الماضي، ارتكبت الميليشيات الحوثية، قرابة 66 ألف انتهاك بحق الأطفال، وفق تقرير للشبكة اليمنية لحقوق الإنسان، وقالت الشبكة في تقريرها الذي أصدرته أواخر العام الماضي، إن فريقها «وثق 65 ألفا و971 حالة انتهاك ضد الأطفال، من قبل ميليشيات الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات».

تجنيد الحوثيين للأطفال:

12,054 طفلا جرى تجنيدهم

308 أطفال من 8 إلى 11 عاما

4430 طفلا من 12 إلى 14 عاما

7305 أطفال من 15 إلى 17 عاما

مشاهدات يمنية

• إصابة مواطن وزوجته، فيما تضرر منزلهما إثر قصف مدفعي شنته الميليشيات الحوثية، على القرى السكنية جنوب الحديدة

• ميليشيات الحوثي تواصل عمليات جبايات منظمة على التجار بمناطق سيطرتها

• مقتل مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة الجوف مفرج عبدالله الوبس، في جبهات القتال في صفوف قوات الجيش الوطني ضد ميليشيات الحوثي في محافظة مأرب

• قيادي حوثي يقدم على تهشيم رأس طفلة بالحجارة حتى الموت في محافظة إب، بعدما قاومت محاولة اغتصابها.