شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 في تصادم 18 سيارة على طريق سريع في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (ألاباما- رويترز)

قالت السلطات الأمريكية، الأحد، إن عشرة أشخاص، بينهم تسع فتيات، قتلوا في حادث تصادم حافلة وعدة مركبات أخرى على طريق سريع أغرقته مياه الأمطار الناجمة عن العاصفة الاستوائية كلوديت في ولاية ألاباما الأمريكية.

وقال داني بوند، رئيس شرطة مقاطعة بتلر، إن رضيعة عمرها تسعة أشهر ووالدها البالغ من العمر 29 عاماً توفيا في حادث تصادم نحو 18 سيارة عصرالسبت، بينها حافلة تابعة لمأوى كانت تقل ثماني فتيات أخريات تتراوح أعمارهن بين 17 عاماً وأقل لقين حتفهن أيضاً.

وأضاف بوند: «هذا أسوأ حادث في تاريخ مقاطعتنا». وأوضح أن الأب الذي لقي حتفه مع رضيعته كان يقود سيارة تقل أيضاً الأم وآخرين لكنهم نجوا من الموت. وتابع أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجراح طفيفة في الحادث.

وأوضح الموقع الإلكتروني للمأوى الذي تتبعه الحافلة أنها كانت مخصصة «لأطفال ألاباما من المحتاجين والمهملين أو الذين تعرضوا لاعتداءات». ولم يرد متحدث باسم المأوى على الفور على طلب لرويترز للتعليق.

وما زال التحقيق جارياً بخصوص سبب الحادث الذي وقع على الطريق 65 السريع، بين منطقتي جرينفيل وفورت ديبوزيت والذي أغرقته الأمطار الناجمة عن العاصفة.