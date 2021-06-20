شكرا لقرائتكم خبر عن الصخببين زاويتي نظر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د.باسمة يونس

إلى جانب كون مواقع التواصل نعمة كبيرة في زمن المتغيرات الهائلة، فإن لها أيضاً بعض الآثار الجانبية الضارة التي يمكن أن تدمر حياة الفرد وخصوصاً المبدعين الباحثين عن الهدوء من أجل الإبداع، وتشبه مواقع التواصل قاعة منتدى كبير مفتوح على اتساع مفرط، يتنوع الحاضرون فيه كما تختلف أماكن الجلوس وأشكالها، وهذه القاعة تقيم احتفالات يومية تتفنن فيها القرائح بما تجود به من ألوان الموسيقى من أكثر من معزوفة ولحن، وتدور الصواني التي تحمل أنواع وأشكال المأكولات والأشربة مختلفة النكهات على الحاضرين، فيختار كل منهم ما يغريه بازدراده، ويحجم بعضهم عن ذلك في انتظار وليمة العشاء الأضخم. ويسري في القاعة صخب مختلط بين ضحكات وهمهمات تتخالط مع الموسيقى ورنات الكؤوس والهواتف، وتأخذ كل مجموعة زاويتها لتناقش موضوعاً لا علاقة له بما يقوله الآخر في بقية المجموعات.

ينظر معارضو الصخب ومؤيدو العزلة إلى مواقع التواصل نظرة من يقتل الإبداع، يعارضهم المتفائلون بها والمؤمنون بأن تفاعلات الناس على مواقع التواصل الاجتماعي هي ما يحفز الإبداع وليس العكس، وينطلق المتفائلون من وجهة نظر خوارزميات الشبكة التي تستخدمها منصات وسائل التواصل الاجتماعي والمصممة للتوصية بمن يجب أن «نتبعه» من الذين يشاركونا نفس الأفكار والاهتمامات، فتسمح للباحثين عن أشباههم باللقاء والتعارف، رغم أن من يظهرون إبداعاً أكبرهم من توجههم هذه الخوارزميات نحو أشخاص لديهم أفكار مختلفة ليخوضوا تجربة جديدة للحصول على إلهام إبداعي بطرق مبتكرة.

يعتقد معارضو الصخب بأن الإبداع بحاجة إلى هدوء وعزلة، ويؤكد المتفاعلون معه بأن شرارة الإبداع لا تنطلق ما لم يكن هناك تفاعل مع الآخرين، ولا تشتعل إلا في مواجهة أفكار خارجة عن المألوف، تمنح المبدع فرصة أكبر لدمج أفكاره مع أفكار غيره وتوليد أفكار جديدة غير مألوفة نسميها إبداعاً لأنها تأبى التشابه، وتنتفي عنها صفة التكرار.

ويعتقد المعارضون بأن وجودهم في مواقع التواصل المفتوحة يعني إلزام المبدعين مشاركة الجميع ذات مصادر الإلهام وتقليل فرص الإبداع، لكن المفهوم الجديد للعمل ومهارات المستقبل يتطلب من الفرد التمكن من التعامل والعمل مع الآخرين تجنباً لمركزية الأفكار أو متابعة ملهم واحد يحدد تطلعاته ويجبره على التشابه معه. وينطبق مفهوم الإبداع الجديد على التعامل مع جميع الأشياء المختلفة، ومن ثم الاستفادة من كل تلك الأشياء والافكار بتحويلها إلى إبداع غير متوقع.

ومع تطور مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية أصبحت أشبه بعملة من وجهين، يزداد عدد الأشخاص الذين يجنون فوائدها رغم عيوبها المتمثلة في القرصنة وسرقة البيانات الشخصية أو الأفكار، لكن تبقى الميزة الأساسية لهذه المواقع هي الاتصال بين الجميع من كافة أنحاء العالم بغض النظر عن المعتقدات أو الثقافات، وهو ما يعزز السلام ويعضد الإبداع الحقيقي والمنشود.

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