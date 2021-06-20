شكرا لقرائتكم خبر عن ضجيج مواقع التواصل يحاصر الإبداع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كان الكتّاب في الماضي يبحثون دوماً عن الهدوء الذي يتيح لهم التأمل والإبداع، وكانوا يستطيعون الهروب من الضجيج المحيط بنا، البعض كان يسافر إلى أماكن أقل صخباً، والبعض الآخر كان يعيش في عزلة لفترات محددة، ولكن هل من سبيل إلى الهدوء الآن؟ خاصة في ظل وسائل التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل التي تحاصرنا في كل مكان، كيف نمارس الكتابة وعيوننا محدقة في شاشة الهاتف على مدار اليوم؟ وكيف السبيل إلى التأمل وأصوات رسائل «الواتس آب» و«الإيميل» لا تنقطع؟ وكيف يسعى أحدهم إلى الإضافة والتجديد وهو منشغل بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي؟ يقرأ هذا الموضوع أو يعلق على رأي لذلك الصديق. لا إبداع من دون عزلة أو صمت أو على الأقل هدوء، وهو ما نرصده في هذا الملف من «الخليج الثقافي».