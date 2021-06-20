شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ندوات الإفطار مع «مركز الإمارات للتحكيم البحري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

لقد عادت الندوات المنتظرة التي تحظى بشعبية كبيرة «الإفطار مع مركز الإمارات للتحكيم البحري»، حيث كانت أولاها عام 2021 بعنوان «منازاعات إيجار السفن»، بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي وشركة الاستشارات القانونية العالمية "إتش إف دبليو".

بعد مرور عام مملوء بالتحديات وانتظار المعنيين في المجال البحري بفارغ الصبر عودة هذه الجلسات للتواصل، عبر المنصات التي تتولى زمام المبادرة لتمكين جميع الشراكات التجارية المهمة. عادت ندوات الإفطار مع مركز الإمارات للتحكيم البحري في دعم تبادل المعلومات عن استراتيجيات إدارة المنازعات التي تعمل على تيسير استمرارية أعمال الشحن على المدى الطويل.

لضمان تطبيق أفضل معايير السلامة في ظل تفشي الجائحة، أقيمت الفعالية بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي حيث اتخذت تدابير الحماية والسلامة بدرجة عالية.

في جلسة تفاعلية، قدم ريتشارد ستروب، ويمان الحوامدة، وكلاهما من أبرز المحامين في المجال البحري وشركاء في "إتش إف دبليو"، عرضاً لدراسات الحالة، حيث تشاركا بعض الدروس المفيدة عن نزاعات الإيجار التي نشأت في الأشهر الأخيرة. وكان هدفهما تقديم دليل عملي للجمهور عن أنواع المطالبات و التعويضات المتاحة لأصحاب السفن و المستأجرين وكيفية الوقوف على آليات التنفيذ المحلية والعالمية المتوافرة للتسوية.

قال ماجد بن بشير، رئيس مجلس الإدارة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري «التقاضي والتحكيم ليسا في طليعة تطوير الأعمال، ولكنهما جزء من الحياة، ومن المهم أن يعرف الأطراف أن لديهم موارد وتسهيلات موثوقة متاحة لهم في الإمارات، في حال نشوب نزاعات».

واستمر المركز في الحفاظ على فتح خطوط الاتصال والتواصل والتعاون بنجاح عبر مختلف الفعاليات، مثل ندوات المعايير البحرية التي تُعقد عبر الإنترنت على مدار العام، ومؤتمر اليوبيل الفضي لمعهد وسطاء السفن (ICS ) الذي عُقد في 30 مايو 2021، وشيبتك (Shiptek ) في 7-8 يونيو 2021 وأكاديمية مركز دبي المالي العالمي في 28 يونيو 2021. وشهد ارتفاعاً طفيفاً في إحالات الدعاوى منذ بداية هذا العا.

من المقرر إقامة الإفطار القادم، في 1 أغسطس 2021.