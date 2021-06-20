شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتمسك ببقاء علي مبخوت ويرفض عروض رحيله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكد نادي الجزيرة تمسكه بأسطورته ونجمه التاريخي علي مبخوت، وذلك رداً على الشائعات التي تحدثت عن انتقاله للعب في الدوري السعودي لكرة القدم، حيث يرغب نادي اتحاد جدة في ضمه.

وقال حسين سهيل مدير فريق الكرة بنادي الجزيرة:علي مبخوت لا يزال يرتبط بعقد مع النادي لموسم اضافي وهو مستمر مع«فخر أبوظبي»، والإدارة متمسكة باللاعب وفي طور الاتفاق على تجديد عقده.

وكان علي مبخوت الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات سجل 11 هدفاً في تصفيات المونديال وتوج هدافاً لدور المجموعات، وهو يعد المهاجم الرقم 1 في آسيا حالياً من ناحية غزاره أهدافه ان كان مع ناديه أو «الأبيض».