شكرا لقرائتكم خبر عن ويلز تخسر وتتأهل إلى دور الـ 16 في «يورو 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت إيطاليا مجموعتها في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بعدما حققت فوزها الثالث على التوالي، الأحد، وتغلبت 1-صفر على ويلز التي صعدت أيضاً إلى الدور التالي.

وكانت إيطاليا ضمنت في وقت سابق التأهل، بينما حسمت ويلز الصعود على حساب سويسرا بفارق الأهداف.

ولا تزال سويسرا تملك فرصة في التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث، بعدما فازت 3-1 على تركيا في باكو.

وأجرى روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا ثمانية تغييرات على التشكيلة الأساسية، لكن رغم ذلك سيطر«الأزوري» على المباراة وأهدر العديد من الفرص حتى سجل ماتيو بيسينا لاعب أتلانتا الهدف الوحيد في الدقيقة 42 عندما قابل ركلة حرة نفذها ماركو فيراتي وحولها بلمسة داخل المرمى.

وحصل إيثان أمبادو مدافع ويلز على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 55 بعدما دهس قدم فيدريكو برنارديسكي.

وبعد ذلك أهدرت ويلز فرصة لإدراك التعادل عندما أطاح جاريث بيل بالكرة من مدى قريب في الدقيقة 74.

وستلعب إيطاليا في دور الستة عشر مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة (أوكرانيا أو النمسا)، بينما تواجه ويلز بطل المجموعة الثانية ( المتوقع بلجيكا).

وفي المباراة الثانية، أحرز شيردان شاكيري هدفين ليقود سويسرا للفوز 3-1 على تركيا.

وودعت تركيا البطولة بعد ثلاث هزائم، فيما توقف أمل سويسرا في التأهل إلى دور الستة عشر على أن تكون أحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث بعدما أنهت المجموعة بأربع نقاط مثل ويلز.

وافتتح حارس سفيروفيتش التسجيل لسويسرا بعد ست دقائق عندما استلم تمريرة ستيفن تسوبر وسدد كرة منخفضة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

وعززت سويسرا من تقدمها في الدقيقة 26 إذ وصلت الكرة إلى تسوبر الذي مررها إلى شاكيري ليهيئها لنفسه ويسددها قوية من دون أي فرصة لحارس تركيا.

وأضاف شاكيري هدفه الثاني في الدقيقة 68 عندما حول تمريرة عرضية داخل المرمى بعد دقائق من تقليص عرفان كان الفارق لتركيا.