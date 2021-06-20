الارياني: أوامر الإعدام الحوثية امتداد لنهجها في استغلال القضاء لشرعنة جرائمها

محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، قيام مليشيا الحوثي بإصدار اوامر بقتل وتعزير المحامية ‎زعفران زايد مدير مؤسسة تمكين المرأة، وفؤاد المنصوري أمين منظمة سلام العالمية، وصلبهم في ساحة عامة لمدة ثلاثة أيام بتهم ملفقة.



وأوضح ان هذه الأوامر امتداد لنهج مليشيا الحوثي في استغلال القضاء لشرعنة جرائمها، والانتقام من معارضيها، وتصفية حساباتها السياسية‏.

واشار الارياني الى ان إستهداف مليشيا الحوثي للناشطة والمحامية زعفران زايد واقتحامها مقر مؤسسة تمكين المرأة اليمنية في العاصمة المختطفة صنعاء ونهب محتوياتها، انتقام لما تقوم به من دور بارز في كشف جرائم المليشيا وانتهاكاتها التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وتوثيقها بالأدلة والبراهين القانونية والإنسانية‏.

ونوه بدور الناشطة زعفران في إنقاذ عدد من ضحايا التعذيب وإخراجهم من مناطق سيطره مليشيا الحوثي، وتقديم الدعم القانوني والعون القضائي للنساء، وإطلاق موسوعة 100 حكاية إنسانية من اليمن، وتأهيل ضحايا الحرب من الأطفال، والمساعدة في إعادتهم للتعليم، وتنظيم معارض الصور التي تكشف جرائم المليشيا‏.

وعبر الارياني عن تضامنه الكامل واللامحدود مع الناشطة والمحامية زعفران زايد، وزوجها الحقوقي توفيق المنصوري في مواجهة حملة الارهاب والاستهداف الحوثية..داعيا المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الانسان لإدانة ممارسات مليشيا الحوثي الارهابية، واستخدامها اجهزة القضاء الواقعة تحت سيطرتها لتلفيق التهم الكيدية وإرهاب النشطاء والحقوقيين.