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إيطاليا.. تسجيل 17 وفاة جديدة بكورونا

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محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

سجلت إيطاليا 17 حالة وفاة جديدة إلى جانب 881 إصابة بفيروس المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.

 

كما أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية وبلومبرغ الأحد أنه تم إعطاء 45.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

 

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 25 أسبوعاً.

 

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 4.25 مليون إصابة، والوفيات إلى 127 ألفاً و253 حالة.

 

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و20 أسبوعاً.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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