الدبيبة: عهد التفتت والفرقة والانفصال في ليبيا قد ولّى إلى غير رجعة

محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الأحد أن "عهد التفتت والفرقة والانفصال في ليبيا قد ولّى إلى غير رجعة".



وقال الدبيبة ، خلال افتتاحه الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها بعد إغلاق استمر عامين، إن فتح الطريق الساحلي "مصراتة-سرت" يوم تاريخي، داعياً الليبيين إلى نبذ الفرقة ونسيان الأحقاد والتوجه نحو الاستقرار والإعمار والالتفات للوطن وبناء المستقبل، وواعداً باللقاء في سرت خلال الفترة القادمة.

وكان الدبيبة قال، في تغريدة عبر صفحته بتويتر "اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة".

وأضاف :"تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي المغلق منذ 2019، معاً للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره".

من جانبها رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا بفتح الطريق الساحلي، وقالت، في بيان صحفي، إنه يجب على الليبيين التركيز على بقاء الطريق مفتوحاً تمهيداً لعملية الاستقرار والسيطرة الكاملة على شؤونهم والتي من بينها إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وكان الطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة قد أغلق إبان الحرب التي نشبت في أبريل (نيسان)2019 وانتهت بعد إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.