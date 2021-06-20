برونزية للعراق في بطولة بيروت الدولية

وقال اتحاد التايكواندو في بيان، إن "هذه الميدالية الوحيدة التي استطاع المنتخب العراقي الحصول عليها من بيروت في بطولتي اسيا وبيروت".

وأضاف أن "القرعة وضعت لاعبي العراق في مواجهات صعبة امام ابطال العالم وآسيا من كوريا وايران والاردن ولبنان اصحاب الريادة الاسيوية والعالم في هذه الفعالية الرياضية".