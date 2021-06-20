انت الان تتابع خبر برونزية للعراق في بطولة بيروت الدولية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-20 | 19:02
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نال البطل العراقي مهدي صالح الميدالية البرونزية في بطولة بيروت الدولية بالتايكواندو المصنفة فئة G2.
وقال اتحاد التايكواندو في بيان، إن "هذه الميدالية الوحيدة التي استطاع المنتخب العراقي الحصول عليها من بيروت في بطولتي اسيا وبيروت".
وأضاف أن "القرعة وضعت لاعبي العراق في مواجهات صعبة امام ابطال العالم وآسيا من كوريا وايران والاردن ولبنان اصحاب الريادة الاسيوية والعالم في هذه الفعالية الرياضية".
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