مباحثات عراقية سورية بشأن المستحقات المائية

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، إنه "لا يوجد لغاية الآن اتفاق مع الجانب التركي والإيراني والسوري بشأن مستحقات العراق المائية".

وأشار إلى أن "انقطاع المياه عن الزاب الكبير والزاب الصغير، أثر في محافظات إقليم كردستان وديالى وعلى الخطة الزراعية"، مؤكداً "وجود نقاشات موسعة مع سوريا، من أجل تأمين المستحقات المائية التي تعتبر حقا للعراق".

