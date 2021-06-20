انت الان تتابع خبر مباحثات عراقية سورية بشأن المستحقات المائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الزراعة العراقية اليوم الأحد أنها تجري مباحثات موسعة مع نظيرتها السورية لتأمين المستحقات المائية للعراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، إنه "لا يوجد لغاية الآن اتفاق مع الجانب التركي والإيراني والسوري بشأن مستحقات العراق المائية".
وأشار إلى أن "انقطاع المياه عن الزاب الكبير والزاب الصغير، أثر في محافظات إقليم كردستان وديالى وعلى الخطة الزراعية"، مؤكداً "وجود نقاشات موسعة مع سوريا، من أجل تأمين المستحقات المائية التي تعتبر حقا للعراق".
وأشار إلى أن "انقطاع المياه عن الزاب الكبير والزاب الصغير، أثر في محافظات إقليم كردستان وديالى وعلى الخطة الزراعية"، مؤكداً "وجود نقاشات موسعة مع سوريا، من أجل تأمين المستحقات المائية التي تعتبر حقا للعراق".