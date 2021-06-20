إغلاق طارئ لمحطة بوشهر النووية الإيرانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد، إغلاق منشأة بوشهر النووية بشكل طارىء.

وقال غلام علي رخشانيمهر، المسؤول في شركة الطاقة الكهربائية الحكومية الإيرانية، خلال برنامج حواري بالتلفزيون الإيراني الرسمي إن "إغلاق محطة بوشهر بدأ السبت، وسيستمر ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام".

هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران عن إغلاق طارئ للمحطة الواقعة في مدينة بوشهر الساحلية جنوبي البلاد.



وأشار رخشانيمهر إلى إمكانية حدوث انقطاع في التيار الكهربائي.

ولم يدل المسؤول الإيراني بمزيد من التفاصيل.

وأعلنت إيران في مارس/آذار الماضي أن المحطة قد تتوقف عن العمل، لعدم قدرة إيران على شراء قطع غيار ومعدات لها من روسيا بسبب العقوبات المصرفية التي فرضتها الولايات المتحدة في 2018.

وصرح نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمود جعفري، حينها أن محطة بوشهر للطاقة النووية "تواجه خطر الإغلاق" لأن القيود المصرفية الأمريكية جعلت من الصعب على إيران تحويل الأموال وشراء المعدات اللازمة."

وأضاف جعفري: "تقلبات العملة والمشكلات المتعلقة بالعقوبات المصرفية أدت إلى تعقيد الجهود المبذولة لتغطية تكاليف تشغيل وصيانة المحطة وتسديد مدفوعات للمقاولين الروس".

محطة بوشهر النووية

قامت روسيا ببناء محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران، وبموجب الخطط التي اتفقت عليها موسكو وطهران، سيتم بناء وحدتي الطاقة الثانية والثالثة على أراضي المحطة.

وتُنفذ شركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية المرحلة الثانية من بناء محطة بوشهر (وحدتا الطاقة الثانية والثالثة) بسعة إجمالية تبلغ 2100 ميغاواط.

وبدأ العمل في صب الخرسانة في إطار بناء وحدة الطاقة الثانية، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وبوشهر -التي تعمل منذ عام 2011- هي أقدم محطة نووية إيرنية وتقول غيران إنها محطة مدنية لإنتاج الطاقة .

