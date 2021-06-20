الرحلة الثانية منذ الانقلاب.. حاكم ميانمار العسكري يزور روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر زعيم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار البلاد لحضور مؤتمر في موسكو، في ثاني رحلة خارجية منذ استيلائه على السلطة في فبراير/شباط.

وذكرت شبكة (إم.آر.تي.في) التلفزيونية، التي يسيطر عليها الجيش، اليوم الأحد، أن الجنرال مين أونج هلاينج، رئيس المجلس العسكري في ميانمار، سيحضر مؤتمر موسكو للأمن الدولي الذي يعقد بين 22 و24 يونيو/حزيران.



ومنذ استيلائه على السلطة لم يغادر أونج هلاينج البلاد سوى لحضور اجتماع قمة إقليمية استضافتها إندونيسيا في شهر أبريل/نيسان.

وأطاح الجيش بحكومة مدنية بقيادة أونج سان سو تشي بعد أن رفضت مزاعم قياداته بحدوث تزوير بخصوص فوز حزبها الساحق في الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني، وقال مراقبون دوليون إن الانتخابات كانت نزيهة.

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف تدفق الأسلحة على ميانمار وطالبت الجيش باحترام نتائج انتخابات نوفمبر تشرين الثاني والإفراج عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم زعيمة البلاد أونج سان سو تشي.



وتُستأنف، غدا الإثنين، محاكمة سو تشي (75 عاما). وتُحاكم بتهم تتفاوت بين حيازة أجهزة لاسلكية وانتهاك قوانين السرية والفساد.