اجتماع ما قبل الانسحاب.. بايدن يلتقي الرئيس الأفغاني بالبيت الأبيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال البيت الأبيض اليوم الأحد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع في البيت الأبيض مع الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، من المقرر أن يتم الاجتماع بوجود رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية التابع للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله يوم 25 يونيو/حزيران الجاري.

وتصاعد القتال بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتلي حركة طالبان منذ أن أعلن بايدن في أبريل/نيسان أن جميع القوات الأمريكية في أفغانستان ستنسحب قبل 11 سبتمبر/أيلول لتنهي أطول حرب أمريكية بعد ما يقرب من 20 عاما من بدء الصراع.

مع توقف الغارات الأمريكية دخل القتال بين القوات الحكومية الأفغانية وطالبان مرحلة أكثر ضراوة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان.



ومنذ إعلان بايدن، تسارعت وتيرة عمليات الانسحاب بحيث تجاوزت نسبة تنفيذها 50٪.



لكن الانسحاب الأمريكي يفاقم مخاوف أفغان كثر يخشون عودة طالبان إلى السلطة، ففي موازاة الانسحاب تحقق حركة طالبان تقدّما ميدانيا في مواجهة القوات الأفغانية التي تنكفئ منذ مايو/أيار بوتيرة تثير القلق، وهو ما دفع الرئيس الأفغاني إلى استبدال وزيري الداخلية والدفاع في نهاية الأسبوع.

من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مقابلة أجرتها معه قناة (إيه.بي.سي نيوز)، إن مسألة الانسحاب تحتل "أولوية قصوى" بالنسبة لبايدن وإن الإدارة تعمل على إخراج أشخاص من هناك "بوتيرة قياسية" على الرغم من أنه لم يذكر رقما محددا.

وردا على سؤال عما إذا كان العنف المتزايد في البلاد سيجبر إدارة بايدن على تأخير مغادرة القوات لقاعدة باجرام الجوية، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان، قال سوليفان إنه لم يطرأ أي تغيير على الخطط حتى الآن.

