شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يلتقي غني الجمعة مع تصاعد العنف في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، في البيت الأبيض مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة، عبد الله عبد الله يوم الجمعة المقبل؛ لبحث انسحاب القوات الأمريكية مع تصاعد القتال مع حركة «طالبان» في البلاد.

وقال البيت الأبيض: إن بايدن يسعى في أول اجتماع مباشر له مع الزعيمين إلى طمأنتهما إزاء الدعم الأمريكي لأفغانستان، بما في ذلك المساعدات الدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية، كما سيكرر بايدن تعهده بضمان ألا تصبح البلاد ملاذاً آمناً للجماعات الإرهابية.

وأضاف البيت الأبيض: «زيارة الرئيس غني والدكتور عبد الله تسلط الضوء على الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وأفغانستان مع استمرار الانسحاب العسكري».

وأكد مسؤول أفغاني، أن الرئيس غني سيسعى للحصول على تأكيدات من الولايات المتحدة فيما يتعلق باستمرار دعمها لقوات الأمن الأفغانية بعد الانسحاب. وشنت «طالبان» حملة لتوسيع سيطرتها في أنحاء البلاد مع بدء الولايات المتحدة في سحب قواتها أول مايو/ أيار الماضي، وإغلاق بعض القواعد وتسليمها للحكومة الأفغانية.

وسيطرت «طالبان» على ما لا يقل عن 30 منطقة منذ أن أعلن بايدن في إبريل/ نيسان الماضي أن القوات الأمريكية في أفغانستان ستنسحب قبل 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، لتنهي أطول حرب أمريكية.