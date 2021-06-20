شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طارئ لمنشأة بوشهر النووية في إيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، عن إغلاق طارئ منشأة بوشهر النووية، مؤكداً أن المحطة أغلقت مؤقتاً من أجل القيام بإصلاحات فنية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول في شركة الكهرباء الحكومية الإيرانية، قوله إن "إغلاق المنشأة النووية قد يستمر ما بين 3 إلى 4 أيام"، مضيفاً أنه "من الممكن حدوث انقطاع في التيار الكهربائي جراء إغلاق المنشأة".

وتعد «بوشهر» محطة نووية لتوليد الكهرباء تقع على بعد 17 كيلومتراً من الجنوب الشرقي لمدينة بوشهر، وافتتحت في 12 سبتمبر / آب العام 2011.