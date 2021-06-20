شكرا لقرائتكم خبر عن انفصاليون يقتلون عناصر من الدرك الكاميروني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دوالا - أ ف ب

أعلنت الكاميرون، الأحد، مقتل ثلاثة عناصر من قوات الدرك شمال غربي البلاد بأيدي انفصاليين يقاتلون الجيش ويطالبون باستقلال الجزء الذي تقطنه أقلية ناطقة بالإنجليزية.

وقال مسؤول منطقة نوكيتونيجيا: «هوجم ثلاثة عناصر في الدرك كانوا في موقعهم وقتلوا بأيدي انفصاليين»، موضحاً أن المهاجمين «جاؤوا بعدد كبير، وكانوا يعلمون أن عناصر الدرك عددهم محدود، ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم».

ويأتي هذا الهجوم غداة مقتل جنديين إضافة إلى موظف حكومي في جنوب غرب البلاد المجاور.

وتشهد المناطق الواقعة في غرب البلاد منذ أربع سنوات نزاعاً انفصالياً تتواجه فيه مجموعات مسلّحة ناطقة بالإنجليزية والجيش. وتتّهم المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة الطرفين بارتكاب تجاوزات وجرائم ضد مدنيين. وأسفر النزاع في تلك المنطقة عن أكثر من 3500 قتيل، وأرغم أكثر من 700 ألف شخص على الفرار من منازلهم.