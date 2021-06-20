شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل إسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسبانيا - رويترز

أنقذ خفر السواحل الإسباني الأحد، 45 مهاجراً، بينهم 25 امرأة وثمانية أطفال، قبالة ساحل جزيرة جران كناريا.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن سفينة عابرة رصدت المهاجرين، وهم من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في قارب على بعد نحو 38 ميلاً جنوبي جران كناريا. ونقلتهم سفينة إنقاذ إلى اليابسة عصر السبت. وأظهرت لقطات مصورة تسليم الأطفال الصغار، الذين كان بعضهم ملفوفاً في أغطية، للمنقذين بينما بدا الإرهاق على بعض البالغين الذين احتاجوا إلى مساعدة للخروج من القارب.

وقطع أكثر من 5700 مهاجر رحلة العبور المحفوفة بالمخاطر من إفريقيا إلى أرخبيل جزر كناريا منذ بداية العام وحتى الآن. ويزيد هذا العدد على مثليه خلال نفس الفترة من عام 2020، والتي شهدت بحد ذاتها زيادة بمقدار ثمانية أمثال ما كان عليه العدد في ذات الفترة من 2019.