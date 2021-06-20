شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات تودي بحياة 18 شخصاً في رينوسا المكسيكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو سيتي - رويترز

أعلنت الشرطة المكسيكية، الأحد، مقتل 18 شخصاً في هجمات نفذها مسلحون أطلقوا النار من سيارات مسرعة في عدة أحياء بمدينة رينوسا بشمال البلاد.

وقالت قوات الأمن بولاية تاموليباس في بيان، إن حوادث إطلاق النار المتعددة التي وقعت السبت ارتكبها «أفراد كانوا على متن عدة سيارات». وأعلنت السلطات في البداية مقتل 15، لكنها قالت في وقت لاحق إنها عثرت على ثلاثة قتلى. وانتشر أفراد من الجيش وشرطة الولاية والشرطة العسكرية التابعة للحرس الوطني في المنطقة بعد عمليات القتل.

وذكر البيان أن السلطات ألقت القبض على أحد الأفراد وصادرت ثلاث شاحنات.

ويشتعل الصراع بين عصابات المخدرات منذ سنوات لبسط السيطرة والنفوذ في رينوسا، المتاخمة لتكساس، ما يجعلها واحدة من أكثر مدن المكسيك عنفاً.