شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. السجن لحنين حسام ومودة الأدهم في قضية الاتّجار بالبشر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، بحبس حنين حسام 10 سنوات، و6 سنوات لمودة الأدهم و3 آخرين وغرامة 200 ألف جنيه لكل المتهمين في اتهامهم بالاتّجار بالبشر، وفق ما نشرت وسائل إعلام مصرية.

واتهمت النيابة العامة حسام بالاتّجار في البشر، بعدما استغلت طفلتين لم يتجاوزا ال18 من العمر، وأخريات باستخدامهن بزعم توفير فرص عمل لهن كمذيعات من خلال تطبيق«لايكي»، للتواصل الالكتروني الذي يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق، وفق ما نشره موقع «مصراوي».

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالاً تجارياً، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائداً نظير انضمام الأطفال، وإنشاء مقاطع فيديو لهن.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمة مودة الأدهم، استخدمت طفلين لم يتجاوزا ال18 من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل، مستغلة ضعفهما، للحصول على ربح. واتهمت النيابة الأدهم بأنها زينت للطفلتين سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع، من شأنها تشجيعهما على الانحراف، كما عرضت أمن وسلامتهم للخطر.

ودعا محامي الأدهم المحكمة إلى الرأفة بالمتهمة، مؤكداً أنها ما زالت طفلة، وأن موكلته ضمن فيديوهاتها، كانت تدعو لجمع تبرعات لمستشفيات خيرية، وفق ما ذكرت صحيفة «الوطن».

ودخلت الأدهم في نوبة بكاء عند اصطحابها إلى حجز المحكمة، تمهيدًا لترحيلها للسجن عقب صدور الحكم بإدانتها.