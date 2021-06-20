شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يشهد تخريج الدفعة السادسة من دبلوم إسعاد المتعاملين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأحد، الحفل الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي، لتخريج كوكبة جديدة من منتسبي «دبلوم إسعاد المتعاملين» في دفعته السادسة وتضم 188 منتسباً من 40 جهة، تشمل مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية، والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، اجتازوا متطلبات التخرج.

وقدم سموّه الشكر إلى كل من أسهم في إنجاح مسيرة الدبلوم من شركاء ومدربين ومؤسسات. وهنّأ الخريجين، داعياً إياهم للاستفادة مما تعلموه واكتسبوه من مهارات وقدرات، لتعزيز مسيرة العمل الحكومي، وفق رؤية القيادة الرشيدة. مثنياً سموّه على المشاريع المتميزة التي عمل عليها منتسبو الدبلوم.

حضر الحفل حصة بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، وعهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وسعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمهندس محمد بن طليعة، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكومية، بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وعهود شهيل، المديرة العامة لحكومة عجمان الرقمية، والدكتور خالد الخزرجي، مدير جامعة زايد، وعبدالله المهيري، الأمين العام لصندوق الزكاة، ودة محمد سيف الأفخم، المدير العام لبلدية الفجيرة، وعوض الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور هلال الكعبي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وأحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، وأحمد باقحوم، المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية والخدمات في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، والدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة «اتصالات»، وعبد الله بني حماد، الرئيس التنفيذي في «اتصالات» للخدمات القابضة، ومريم المنصوري، المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات بدائرة الصحة، وعبدالله زهران، مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي، بدائرة القضاء أبوظبي.

كما حضره الفريق سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، واللواء فارس المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء الدكتور أحمد الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية، واللواء سالم الشامسي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الدكتور جاسم المرزوقي، القائد العام للدفاع المدني، واللواء عبد العزيز الشريفي، المدير العام للأمن الوقائي، والقادة العامون للشرطة بالدولة، وعدد من كبار ضباط الوزارة والمدعوين الضيوف.

العشرة الأوائل

وكرّم سموّه العشرة الأوائل على الدفعة السادسة، وهم: الأولى أسماء النقبي، من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. والثانية فاطمة حسن، من هيئة كهرباء ومياه دبي. والثالثة عائشة الظاهري، من دائرة القضاء -أبوظبي. والرابعة إيمان الشامسي، من جامعة الإمارات. والخامسة سماحة البريكي، من صندوق الزكاة. والسادسة منى الشحي، من جامعة زايد. والسابعة عائشة الكندي، من بلدية الفجيرة. والثامنة خلود المحرزي، من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. والتاسع راشد الحوسني، من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. والعاشرة حصة المنصوري، من جامعة زايد.

وكان الحفل بدأ بالسلام الوطني، ثم تابع سموّه والحضور فيلماً وثائقياً استعرض منجزات برنامج الدبلوم، وجانباً من محاوره ومسيرته في تعزيز مسيرة العمل الحكومي المتميز.

تكريم شركاء البرنامج

كما كرّم الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد، الشركاء المتعاونين في إنجاح البرنامج، وهم: وزارة شؤون مجلس الوزراء - مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة حكومة عجمان الرقمية، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة - دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، و«مصدر للطاقة النظيفة» وأكاديمية اتصالات.

مشاريع ريادية

واستعرض الحفل 5 مشاريع ريادية، عمل عليها منتسبو الدبلوم، أثناء الدراسة، لتكون تطبيقاً عملياً للعلوم النظرية المكتسبة وتشكل تجارب عملية تنهض بقدرات ومهارات المنتسبين وتصقل مواهبهم، وهي «مستقبلي - الإيجابية والسعادة» من إعداد شيخة الجنيبي، وحصة المنصوري، وهو مشروع ذكي لخدمة الطلبة من الثانونية العامة وطلبة التعليم العالي. و«سباقون» من إعداد سندية الزعابي، وعائشة الظاهري، يعمل باستخدام التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي على الارتقاء بالخدمات المقدمة في مجالات العمل الإنساني. و«السعادة - تدلل» من مريم الشامسي، وخليفة الحمادي. وخدمة حديثة تعد وسيلة تواصل بين المتعاملين وأصحاب القرار ومقدمي الخدمات «كُفّ» منصة التوظيف الذكية، من أسماء النقبي، ونهاد العوضي. و«الإقامة السعيدة» لخدمات رقمية تحاكي التحول الرقمي.

ثم ألقى العميد ناصر الكعبي، المدير العام للإدارة العامة للسعادة، كلمة قال فيها: «نحتفل اليوم ببالغ البهجة والسعادة بتخريج الدفعة السادسة، من دبلوم إسعاد المتعاملين ممن أنهوا متطلبات البرنامج بنجاح. وقد شهد مشاركة (188) منتسباً من (40) جهة حكومية وشبه حكومية، حيث بلغت نسبة متوسط النجاح للدفعة السادسة (91%)، ليصبح إجمالي عدد الخريجين(1928)، منذ انطلاقه عام 2014. وقد أسهم في دورته الحالية، في ترشيد الانفاق الحكومي الموجه للتدريب بواقع (23%) مقارنة بالسنوات السابقة.

وقال عبدالله هاشم بني حماد، الرئيس التنفيذي ل «اتصالات للخدمات القابضة»: «خلال الأعوام الستة الماضية، قدّم البرنامج الدعم وأسهم في تطوير قدرات موظفي خدمة إسعاد المتعاملين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وفقاً لأعلى المعايير الدولية». (وام)