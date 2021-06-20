شكرا لقرائتكم خبر عن «ورشة حكومة دبي» تناقش أحدث الابتكارات في صيانة المركبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبلَ فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لـ «ورشة حكومة دبي»، وفداً رفيع المستوى من «نادي دبي لأصحاب الهمم» برئاسة ماجد عبد الله العصيمي، المدير التنفيذي، حيث جرى تسليط الضوء على أبرز خدمات صيانة وإدارة المركبات التي تقدّمها الورشة وفق أرقى المعايير الدولية.

كما جرى أيضاً استعراض إنجازات الورشة في تبنّي أحدث الابتكارات التكنولوجية المتبعة في مجال صيانة المركبات، بما يصب في خدمة تطلعاتها في دفع عجلة التحوّل الذكي ودعم «استراتيجية حكومة دبي اللاورقية 2021».

وقال فهد أحمد الرئيسي: «تواصل «ورشة حكومة دبي» مساعيها لتحسين وتيسير خدماتها وحلولها، بما ينسجم مع التزامها الكامل بتحسين جودة وكفاءة خدمات الصيانة الفنية والتأمين وتعزيز البيئة الخدماتية الرقمية تحقيقاً لسعادة المتعاملين ورفاهية المجتمع».

من جهته، ثمّن ماجد عبد الله العصيمي الجهود الحثيثة التي تبذلها «ورشة حكومة دبي» لإرساء دعائم الابتكار في تقديم الخدمات والارتقاء بالعمل الحكومي، انطلاقاً من مستهدفات «خطة دبي 2021» حول تقديم أرقى الخدمات التي تلبي حاجات الفرد والمجتمع. وتساهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.