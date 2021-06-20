شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتيني جوانكا والبرازيلي مايكل تحت مجهر العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

حسن المحرمي مطلوب لناد في أبوظبي

دبي:علي نجم

عادت الأندية لتكون هي محط أنظار واهتمام الشارع الرياضي بعد اختتام منتخب الإمارات لكرة القدم منافسات الدور الثاني من تصفيات المونديال.

ورغم التكتم الكبير حول أبرز ما يدور في كواليس المفاوضات وأسماء اللاعبين، إلا أن الكلام عن انضمام الأرجنتيني جوانكا لاعب فريق الشباب السعودي إلى العين انتشر بقوة، كما أكده وكيل أعمل اللاعب، مما يؤشر إلى وجود مفاوضات مع اللاعب و«الزعيم» الذي يريد تعويض المواسم الثلاث الأخيرة المخيبة على كل المستويات.

كما ان هناك مفاوضات جادة بين العين ومايكل أوليفيرا جناح نادي فلامنغو البرازيلي.

يدرك مسؤولو العين أن التعاقد مع المدرب الأوكراني ريبروف، صاحب السيرة الذاتية اللامعة، لن يكون هو «حبل النجاة» وحده، خاصة أن الرهان على قدرات الفريق الحالية سيكون أقرب إلى رمي المدرب في «نار الفشل» منذ البداية.

ويحتاج الفريق إلى تدعيمات وعلى أعلى المستويات، حتى يعود الفريق الذي يهابه كل الخصوم، وحتى يسترد مكانته فوق منصات التتويج التي غاب عنها في السنوات الأخيرة، بسبب غياب المقومات التي افتقدها، خاصة على مستوى قيمة ونوعية اللاعبين سواء محليين أو أجانب.

وتكشف التشكيلة التي لعب بها المدير الفني لمنتخبنا الوطني الهولندي فان مارفيك في المباراة الأخيرة والحاسمة أمام فيتنام، حجم مشكلة العين، وبعدما كان هو الرافد الأساسي ل«الأبيض»، لم تضم قائمة المباراة من «الزعيم» سوى بندر الأحبابي، أما كايو كانيدو فقد لعب مباراتين أساسياً، وشارك في اللقاء الأولى أمام ماليزيا كبديل، وغاب عن مواجهة فيتنام بداعي الإصابة.

ويحتاج العين إلى عمل كبير في «الميركاتو» حتى يسترد القوة التي كان عليها من قبل، حين كان يتسيد المشهد على مستوى المنتخب الوطني بتواجد عناصره التي كانت تتجاوز 10 لاعبين دوليين في بعض الفترات.

وفي ظل التحركات الساخنة التي تقوم بها الأندية، برز اسم المهاجم البرازيلي ماركاو المحترف في الدوري الصيني والذي يدافع عن ألوان فريق هيباي منذ عام 2019.

ودخل ناد طليعي في مفاوضات مع اللاعب بهدف التعاقد معه، وتأمين الهداف القادر على صنع الفارق في الموسم الجديد.

أما على صعيد «الميركاتو» الداخلي، فقد جذب المدافع الدولي حسن المحرمي لاعب فريق بني ياس الأنظار، وبات هدفاً لأحد أندية العاصمة الذي أبدى رغبة كبيرة بالتعاقد مع المدافع الذي كان عنصراً أساسياً في تشكيلة المدرب الروماني إيسايلا.

ولفت المحرمي الأنظار ونال ثقة المدير الفني الهولندي مارفيك، لكن الإصابة التي تعرض لها قبل موسمين، أثرت بالسلب في مسيرته، قبل أن يسترد عافيته في الموسم المنصرم، ليعود أحد أبرز المدافعين على الصعيد المحلي.