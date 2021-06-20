شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب مصر يهزم النيجر في افتتاح كأس العرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

فاز منتخب شباب مصر مواليد 2003 على النيجر بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما على استاد القاهرة في افتتاح كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم.

وظهر منتخب مصر بمستوى جيد في الشوط الأول، وكان الأكثر استحواذاً على الكرة، وتقدم «الفراعنة» بهدف في الدقيقة 25 بعدما تدخل مدافع النيجر بالخطأ في كرة مشتركة مع حارس مرماه، لتسكن الكرة شباك الضيوف وتمنح مصر هدف التقدم في المباراة.

وواصل «الفراعنة» السيطرة على المباراة وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع سجل يوسف أحمد الهدف الثاني لمصر لينتهي اللقاء بفوز مصر 2-صفر.

بدأ منتخب مصر للشباب المباراة بتشكيل ضم أحمد نادر السيد حارس مرمى، وعبدالرحمن صميدة وطارق أمين وعبدالرحمن أبوحمدة وكريم حسن وأحمد زكي ومحمد عبدالنبي وماجد عبدالرحمن وأحمد عبدالحميد وخالد عوض وبلال عبدالجليل.