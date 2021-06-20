شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسمح بإقامة حفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (لندن - ف ب)

قررت الحكومة البريطانية، الأحد، السماح بإقامة حفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة في انجلترا وويلز للمرة الأولى منذ تفشي كوفيد-19، ما يعيد الحياة إلى هذا القطاع الذي تضرر بشدة.

وقال وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند لشبكة «سكاي نيوز»، إن هذا القرار أعطى «مرونة أكبر» لحفلات الزفاف في «استقبال مزيد من الضيوف بطريقة آمنة».

وبمقتضى القواعد الجديدة سيتاح للأشخاص في انجلترا وويلز اعتباراً من بداية يوليو/تموز المقبل إقامة حفلات زفاف غير دينية ومراسم شراكة مدنية في الهواء الطلق أو «في مبنى مغطى جزئياً في أماكن معتمدة مثل الفنادق، وفق وزارة العدل.

وهذه القواعد مؤقتة وتستمر حتى إبريل / نيسان من العام المقبل، رغم أن الحكومة قالت إنها ستجري مشاورات لاتخاذ قرار بجعلها دائمة.

ووصفت الحكومة الخطوة بأنها «تعزيز لقطاع حفلات الزفاف»، إذ توفر مزيداً من المرونة، وتسمح بإقامة الحفلات في أماكن مفتوحة للمرة الأولى. واشتكى منظمو حفلات الزفاف وأصحاب المرافق السياحية من أن القيود المفروضة على الاحتفالات خلال فترة الوباء جمدت أعمالهم.

وسبق لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي تزوج وأقام حفل زفاف في مايو/أيار الماضي، أن بشّر هذا الشهر المقدمين على الزواج بإلغاء الحد الأقصى البالغ 30 ضيفاً في حفلات الزفاف، بحيث بات عدد الضيوف الآن يعتمد على مساحة المكان.