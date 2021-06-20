شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة الفجيرة» ترصد 20 تلوّث هواء بـ«الأنف الإلكتروني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

كشفت أصيلة المعلا، المديرة العامة لهيئة البيئة بالفجيرة، نجاح فرق الهيئة، عبر استخدامها الأنف الإلكتروني، في رصد 20 حالة تلوث هواء، ورصد حالة تسرب غازات وروائح تسببت في إزعاج السكان، ومكنها من تحديد مصدر الانبعاثات، حيث ثبت أن التسرب صادر من إحدى الشركات العاملة في النفط، وخالفت فرق الهيئة الشركة المتسببة في التسرب.

وقالت إن مشروع الأنف الإلكتروني أثبت نجاعته، بعد ان باتت الفجيرة منصة عالمية لصناعة النفط، حيث تحتل الإمارة المركز الثاني عالمياً في التزود بالوقود، والثالث في تخزين النفط ومشتقاته. وتمكنت الشبكة من رصد تجاوزات وممارسات خطأ، حيث يستجيب فريق العمل الفني بالهيئة ويتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مصدر الانبعاثات والروائح عبر تحليل بيانات الشبكة ودراسة بيانات محطات جودة الهواء، والزيارات الميدانية والتدقيق على العمليات المنفذة، واتخاذ ما يلزم بحق المخالفين، وأضافت أن الأنف الإلكتروني تقنية متطورة تضمن غرفة عمليات مجهزة بأحدث المعدات تعمل على مدار الساعة، لمراقبة الروائح والانبعاثات، وتلقي الشكاوى، ومحطات مراقبة جودة الهواء، وتقنياتها تعمل على استشعار أي تغير في الروائح بالمناطق الصناعية والنفطية بعمل الحساسات التي تكشف بسرعة عن أي تسرب لأنواع الغاز وبيان درجات اللون وتدرجاته.

وشددت على أن مكافحة الانبعاثات الغازية والمتلوثات النفطية والمحافظة على سلامة البيئة، من أوليات عمل الهيئة.