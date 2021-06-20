التعليم تكشف حقيقة إجراء امتحان تجريبي لطلاب دمج الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة إجراء امتحان تجريبي لطلاب الدمج بالمرحلة الثانوية.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، إنه بشأن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراء امتحان تجريبي لطلاب الدمج بالمرحلة الثانوية، تؤكد الوزارة أنه لا يوجد امتحان تجريبي لطلاب الدمج، كما أن ما يتم تداوله بخصوص هذا الشأن غير صحيح.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات طلاب الدمج يتم تحديد أسلوب التقييم بها حسب نوع الإعاقة ومستواها، وفقًا لقرار الدمج رقم 252.