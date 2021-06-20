عمدة مانشستر: شمال غرب بريطانيا يمر بأحدث موجة لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

قال عمدة مانشستر الكبرى في بريطانيا آندي بورنهام اليوم الأحد إن الشمال الغربي للبلاد "يجتاز" حاليًا أحدث موجة من جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا، قدمت الحكومة دعما أكبر إلى لانكشاير ومانشستر الكبرى وتشيشاير وميرسيسايد، حيث شهد معظم المنطقة زيادة في حالات الإصابة بسلالة دلتا، التي ظهرت أولا في الهند.

وخلال حديثه فى برنامج "ذا أندرو مار" لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ذكر بورنهام أن معدلات الإصابة الحالية في بولتون، واحدة من أولى المناطق التي شهدت ارتفاعًا في الإصابات بسلالة دلتا، تقدم دلائل مشجعة.

وقال: "بالتأكيد أرى قدرا هائلا من العمل الجاري بشأن التزامنا لاحتواء سلالة دلتا ..انظر إلى بولتون، سترى أمورًا مشجعة حقيقة هناك. في المناطق التي جرى بها العمل، تغيرت أعداد الإصابات، وبدأت تشهد الآن تراجعا كبيرا تماما".

واستطرد قائلا: "أنا متأكد أننا سنشهد الأمر نفسه في بقية أنحاء منطقة مانشستر الكبرى".

وأضاف "لذا، أعتقد أننا نجتاز هذا. وأعتقد أننا يجب الآن أن نكون حذرين ومتناسبين فيما يتعلق بالطريقة التي ندير بها الأمور للمضي قدما".