اعتقال 5 من داعش العراق

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مصير مجهول لـ 572 طفلا يمنيا جندهم الحوثي
رصد تحالف حقوقي يمني أكثر من 12 ألف عملية تجنيد لأطفال، ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال 7 سنوات. وأوضح...
خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلبيني
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية، من فخامة الرئيس رودريغو دوترتي، رئيس جمهورية الفلبين،...
أمريكا: إيران حرمت شعبها من انتخابات نزيهة
علقت وزارة الخارجية الأمريكية على فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة الإيرانية قائلة: «نأسف لحرمان الإيرانيين من عملية انتخابية...
الرئيسي يفلت من جرائمه ويفوز برئاسة إيران
اتبع رئيس إيران الجديد، إبراهيم رئيسي، المرتبط بجرائم إبادة، نهجا سياسيا وحيدا في أثناء حملته الانتخابية، وهو تأييده إحياء...
1000 طائرة وصاروخ حوثي يشهد على قوة الدفاعات السعودية
كشفت اعتداءات وهجمات الحوثي المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية الكفاءة العالمية لقوات الدفاعات الجوية السعودية،...
الشعب الفلسطيني يدفع حياته ثمنا للصمت الدولي
وضحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني يدفع حياته ومستقبل أجياله نتيجة للصمت الدولي على استمرار الاحتلال...
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