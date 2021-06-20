مصير مجهول لـ 572 طفلا يمنيا جندهم الحوثي رصد تحالف حقوقي يمني أكثر من 12 ألف عملية تجنيد لأطفال، ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال 7 سنوات. وأوضح... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 10 ذو القعدة 1442 هـ 10 ذو القعدة 1442 هـ

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلبيني تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية، من فخامة الرئيس رودريغو دوترتي، رئيس جمهورية الفلبين،... نيوم: واس نيوم: واس 10 ذو القعدة 1442 هـ 10 ذو القعدة 1442 هـ

أمريكا: إيران حرمت شعبها من انتخابات نزيهة علقت وزارة الخارجية الأمريكية على فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة الإيرانية قائلة: «نأسف لحرمان الإيرانيين من عملية انتخابية... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 10 ذو القعدة 1442 هـ 10 ذو القعدة 1442 هـ

الرئيسي يفلت من جرائمه ويفوز برئاسة إيران اتبع رئيس إيران الجديد، إبراهيم رئيسي، المرتبط بجرائم إبادة، نهجا سياسيا وحيدا في أثناء حملته الانتخابية، وهو تأييده إحياء... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 09 ذو القعدة 1442 هـ 09 ذو القعدة 1442 هـ

1000 طائرة وصاروخ حوثي يشهد على قوة الدفاعات السعودية كشفت اعتداءات وهجمات الحوثي المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية الكفاءة العالمية لقوات الدفاعات الجوية السعودية،... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 09 ذو القعدة 1442 هـ 09 ذو القعدة 1442 هـ

الشعب الفلسطيني يدفع حياته ثمنا للصمت الدولي وضحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني يدفع حياته ومستقبل أجياله نتيجة للصمت الدولي على استمرار الاحتلال... رام الله: الوكالات رام الله: الوكالات 09 ذو القعدة 1442 هـ 09 ذو القعدة 1442 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 5 من داعش العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.