مصير مجهول لـ 572 طفلا يمنيا جندهم الحوثي

وأوضح المدير التنفيذي للتحالف، مطهر البذيجي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن المجندين تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة والسابعة عشرة. وقال التحالف: إن فريقه رصد ما لا يقل عن 6729 طفلا مجندا لا يزالون مستمرين في القتال مع الميليشيا، فيما قتل 2450 طفلاً في العمليات العسكرية وأصيب 498، إضافة إلى أسر 790 طفلاً في جبهات القتال المختلفة، في حين عاد 1004 إلى أسرهم، وما زال مصير 572 طفلا مجهولا حتى اللحظة.
وأشار المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، إلى أن ميليشيا الحوثي عملت منذ مايو 2014م بوتيرة عالية على استقطاب وتجنيد الأطفال، وإشراكهم في العمليات العسكرية، واستخدمت في سبيل ذلك المدارس والمساجد والمراكز الصيفية ووسائل الإعلام.
وطالب البذيجي، منظومة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي، بممارسة مزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي وعدم استهدافها للأطفال، مشددًا في السياق على ضرورة تطبيق قرار الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج الميليشيا الحوثية على اللائحة السوداء بإجراءات عملية على أرض الواقع.
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