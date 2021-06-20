البيت الأبيض يرد على تصريحات لزعيم كوريا الشمالية

ابوظبي - سيف اليزيد - رد البيت الأبيض، اليوم الأحد، على تصريحات صادرة عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون هذا الأسبوع حول الحوار.

ونسبت إلى كيم، هذا الأسبوع، تصريحات قال فيها إنه مستعد "للحوار والمواجهة".وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في مقابلة مع قناة (إيه.بي.سي نيوز) التلفزيونية الأميركية "نعتبر تصريحاته هذا الأسبوع إشارة مثيرة للاهتمام، وسننتظر لنرى ما إذا كان سيتبعها أي نوع من الاتصالات المباشرة معنا حول مسار محتمل للمضي قدماً".

وأضاف سوليفان "ما طرحه الرئيس (جو) بايدن هو أن الولايات المتحدة مستعدة من حيث المبدأ للدخول في محادثات مع كوريا الشمالية للتعامل مع تحدي برنامجها النووي بغية الوصول إلى الهدف النهائي وهو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل".

وأفادت وسائل إعلام رسمية يوم الجمعة أن كيم أمر حكومته بالاستعداد "للحوار والمواجهة" مع الولايات المتحدة، وذلك في أول رد فعل له على سياسة إدارة بايدن الجديدة تجاه كوريا الشمالية.