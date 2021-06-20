وفاة أبرز معارضة إماراتية في حادث سير بلندن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن حقوقيون وناشطون خليجيون وفاة آلاء الصديق، أشهر معارضة إماراتية في حادث سير ببريطانيا حيث تقيم، وذلك بعد أن دهستها سيارة، وسط تساؤلات حول ظروف الحادث.



وآلاء الصديق هي المديرة التنفيذية لمنظمة "القسط" لحقوق الإنسان، ونعت المنظمة صباح اليوم في حسابها على تويتر وفاة آلاء، وقالت إنها تعبّر عن بالغ حزنها بسبب الموت المفاجئ للناشطة الإماراتية.



وقال الأكاديمي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي، وهو معارض مقيم في لندن، إن آلاء قضت في حادث سير، دون كشف مزيد من التفاصيل. مضيفا: "لمن يسأل عن سبب الوفاة فقد توفيت رحمة الله عليها في حادث سير".



وتُعد آلاء إحدى أبرز الشخصيات المعارضة لنظام الحكم في الإمارات، وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت والدها الداعية محمد عبد الرزاق الصديق في عام 2012، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات، ووُجهت له تهم بتدبير انقلاب، ووصفت ابنته الراحلة محاكمة والدها بأنها كانت صورية.



تحدثت آلاء في مقابلات تلفزيونية عدة عن تعرّض والدها للتعذيب والإخفاء القسري، وأشارت إلى أن السلطات الإماراتية سحبت منه ومن أولاده الجنسية، وأكدت أنها لم تستمع لصوت والدها منذ عام 2013، وذلك في حديثها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".



وسبق وأن وجهت أيضاً انتقادات للتضييق على الحريات في الإمارات، وقالت إن الإمارات تشهد انهياراً في مجال الحريات والتعبير عن الرأي، بدأ بشكل رئيسي في عام 2012 مع إصدار قانون الجرائم الإلكترونية، الذي جرّم الانتقاد السلمي، بحسب ما قالته.



